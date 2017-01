Paula, premier bébé de l'année 2017 à Caen

L'année 2017 avait à peine commencé. Il était 00h21, dimanche 1er janvier 2017, lorsque Paula a choisi de venir au monde à la Polyclinique du Parc de Caen (Calvados).

Paula a poussé son premier cri à 00h21, dimanche 1er janvier 2017. Elle est le premier bébé 2017 né à Caen (Calvados) à la Polyclinique du Parc. Il n'aura donc pas fallu attendre longtemps après les douze coups de minuit, pour le plus grand bonheur de ses parents et de ses deux grandes soeurs Naëli (9 ans) et Laly (3 ans).

En 2016, 5 130 enfants ont vu le jour à Caen. Cette année là, le premier bébé de l'année était né au CHU. Il s'agissait d'un petit garçon prénommé Kylliam.

