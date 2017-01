Verglas: la situation reste délicate sur beaucoup de petites routes de l'Orne

Le début d'année s'avère très compliqué sur les routes. Par exemple dans le département de l'Orne. Déjà dimanche 1er janvier 2017 au soir, la pluie qui est tombée sur un sol gelé a verglacé, causant plusieurs accidents. Ce lundi 2 janvier 2017, le verglas persiste sur nombre de petites routes.

Beaucoup de routes du département de l'Orne ont été recouvertes de verglas, dimanche 1er janvier 2017 au soir: la pluie qui est tombée sur un sol gelé a verglacé et a causé plusieurs accidents, dont le plus spectaculaire a impliqué six voitures sur l'autoroute A28 au sud d'Alençon, faisant une blessée grave.

Situation identique lundi 2 janvier 2017 au matin, avec du verglas, qui a à nouveau causé plusieurs accidents sur les routes de l'Orne: à Essay, à Ciral, à Champsecret…

Ça glisse toujours...

Lundi après-midi, le service des routes a dressé un point de situation, à 15h30: les conditions de circulation restent "délicates" sur les petites routes des secteurs de La Ferté Macé, Carrouges, Sées, Argentan, Gacé, L'Aigle, Bellême, et Alençon.

À noter aussi ce matin dans l'Eure, l'accident d'un camion qui transportait 36 000 litres de fioul sur l'autoroute A28 à Boissy le Châtel, au nord de Bernay. Il s'est couché mais heureusement sans provoquer de pollution ni de blessé.

Retour de l'électricité dans le Perche

Plus d'un millier d'usagers ont été privés d'électricité, ce week-end des 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017, aux confins de la Sarthe et de l'Orne: des câbles électriques ont cédé sous le poids de la glace qui s'était formée dessus, en raison des températures très basses. La situation a été rétablie lundi 1er janvier 2017, dans l'après-midi.

