Les Drakkars veulent repartir de l'avant

Hockey sur glace En bas de tableau à la trêve, Caen (Calvados) reprend la D1 le samedi 7 janvier 2017 en recevant Tours (Indre-et-Loire). Après la défaite 7-1 à l'aller et leur mauvais début de saison, les Drakkars sont revanchards.

Onzièmes du classement de Division 1 pendant les fêtes, les Drakkars de Caen (Calvados) ont réalisé un début de saison calamiteux et entendent bien repartir de l'avant face à Tours (Indre-et-Loire), le samedi 7 janvier 2017. Après le dernier match le 13 décembre 2016, (victoire 4-5 à Dunkerque) les joueurs de Luc Chauvel sont restés 10 jours ensemble pour s'entraîner. "On a mis l'accent sur le travail physique, mais on a aussi fait des activités sans rapport avec le hockey pour la cohésion de groupe." déclare le coach caennais.

Un esprit de revanche face à Tours

Revenus de vacances le lundi 2 janvier, les joueurs vont vouloir se rattraper. "On doit travailler plus défensivement car on prend trop de buts. L'attaque ne peut pas marquer 5 buts à chaque fois", ajoute Luc Chauvel. Le match aller à Tours du 5 novembre dernier est un exemple de débâcle défensive, les Drakkars s'étaient alors fait corriger 7-1. "Ce sera dur car c'est une équipe qui ne s'attendait pas à se retrouver aussi haut (2e de D1, ndlr). Ils sont logiquement en pleine confiance", conclut le coach.

