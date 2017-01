Pierre-Alexandre Renet ouvre bien son Dakar ! 

Pour son deuxième périple dans le plus difficile des Rallyes-raids au monde qu'est le Dakar, le normand Pierre-Alexandre Renet a signé une belle entrée en matière sur la quarantaine de kilomètres qui faisaient office de "prologue" à cette édition 2017.

En 30'27'', Renet a déjà matché avec les cadors de la discipline en signant une place dans le Top 20 (19e). Celui qui s'est mis comme objectif "de terminer dans le Top 10 au général" comme il nous l'a confié avant son départ pour l'Amérique du Sud, est déjà dans les clous.

A 2 minutes de la tête pour cette 1re étape - 2 minutes from the lead for stage 1 #dakar2017 pic.twitter.com/mKYXOEl2HF