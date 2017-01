Cambriolage à Rouen : les habitants arrêtent eux-mêmes les voleurs

Deux cambrioleurs ont été interpellés dimanche 1er janvier 2017 à 2h40 du matin rue Saint-Hilaire à Rouen (Seine-Maritime). Ils ont été maîtrisés par les habitants eux-mêmes.

Voilà des cambrioleurs qui ont mal choisi leur cible. Dimanche 1er janvier 2017 vers 2h40, deux hommes s'introduisent par effraction dans un appartement rue Saint-Hilaire à Rouen (Seine-Maritime). Mais le locataire rentre chez lui à ce moment-là, accompagné de deux amis: il constate le grand désordre dans le logement et surprend les deux intrus.

Maîtrisés en attendant la police

La police est prévenue mais en l'attendant, l'habitant et ses amis maîtrisent les deux cambrioleurs âgés de 31 et 32 ans et résidant respectivement à Saint-Étienne-du-Rouvray et à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Les forces de l'ordre les interpellent finalement: ivres, ils souffrent de quelques contusions au visage.

A LIRE AUSSI.

Ivre, elle provoque un accident près de Rouen et s'en prend aux policiers

Normandie: une bande organisée de voleurs, arrêtée après une quarantaine de cambriolages