Nous sommes 3 335 685 Normands 

Le 02 janvier 2017 à 11:08 Par : Thibault Deslandes

Les chiffres du dernier recensement ont été publiés hier, dimanche 1er janvier 2017, par le gouvernement. Nous sommes officiellement 3 335 685 à résider en Normandie. La population régionale est en légère hausse. Les trois plus grandes villes restent dans l'ordre Le Havre, Rouen et Caen. Les trois plus petites communes sont, elles, Le Mesnil Durdent (Seine-Maritime), Taillepied et Sebeville (Manche).