Bonne table à Rouen: Chez Make & Eat, testez le burger dont vous êtes le chef

Dans la rue de la République, à Rouen (Seine-Maritime), Make & Eat propose des burgers sur mesure. Et avec une trentaine de pains, fromages, sauces et "toppings" différents, les combinaisons sont très nombreuses.

Un bon burger fait maison et à la commande. Sur le principe, rien de nouveau. Mais là où Make & Eat innove, c'est avec son concept de burger sur mesure. Des petits pains aux recettes variées jusqu'à la sauce, c'est à vous d'élaborer votre recette selon vos envies.

Dans ce petit restaurant de la rue de la République, à Rouen (Seine Maritime), tout commence avec une formule de base à 6 € comprenant le pain, du boeuf ou du poisson, un fromage au choix, une sauce, des frites et une boisson. Mais le plus intéressant reste le choix des "toppings".

La rencontre du camembert et des piments

Ces petits suppléments à 50 centimes chacun sont l'essence de votre burger. Parmi une vingtaine de petits légumes, c'est à vous de faire votre choix. Pour un premier essai, le combo petit pain au curry, boeuf, camembert, oignons rouges crus, piments et sauce américaine est une réussite. Le tout pour 8 €.

Le mélange des saveurs locales et exotiques, c'est une partie du charme de Make & Eat. Et si l'alliance des goûts ne vous convient pas, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même et retenter votre chance. Seul point négatif, la salle est très petite et s'enfume rapidement si la porte reste fermée. Par ces températures hivernales, opter pour un burger à emporter chez soi ou au bureau est une option alléchante.

Pratique. 66 rue de la République à Rouen.

