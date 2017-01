Fin de série: James Bond dans tous ses états sur scène à Maromme

Et si James Bond prenait sa retraite? C'est le scénario qu'imagine Fin de série, une pièce originale destinée au jeune public. Il revisite le mythe de l'agent secret avec humour, mardi 10 janvier 2017 à l'espace Beaumarchais à Maromme (Seine-Maritime).

Seul sur scène, mardi 10 janvier 2017, le metteur en scène et comédien Denis Athimon incarne un James Bond vieillissant, alcoolique et bedonnant tel qu'on ne l'a jamais vu à l'écran. Séduit par le livre de Philip Roth Le rabaissement qui évoque le destin tragique d'un acteur rendu incapable de jouer, Denis Athimon adapte, avec humour, cette histoire au héros de Ian Fleming.

Un agent secret face à ses doutes

Denis Athimon fait de James Bond un personnage profondément humain, loin du héros inaccessible que le mythe a construit. Assailli par le doute, son espion qui ne s'aime plus ne se sent même plus la force d'accomplir ses deux missions annuelles.

Désabusé, confronté à ses démons intérieurs, cet agent secret sur le retour doit envisager la retraite. Il rêve de changer enfin de vie, de se poser et, qui sait, de fonder une famille. Parviendra-t-il à donner un nouveau sens à sa vie?

Maître de la dérision

Dans ce spectacle solo, Denis Athimon, astucieux bricoleur, a recours à des détournements d'objets, imagine des effets spéciaux de pacotille et ressuscite les heures de gloires de son héros : saut en hélicoptère, course poursuite à bord d'une Aston Martin ou défilé de James Bond girls sur fond de bandes-originales de film... Un spectacle tout à fait étonnant et cocasse !

Pratique. Mardi 10 janvier à 18h30. Espace Beaumarchais à Maromme. Tarifs 3 à 5€. Tél. 02 35 74 05 32

A LIRE AUSSI.

Dédé: un vaudeville désopilant!

Michel Déon, romancier du bonheur perdu