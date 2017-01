Ecoutez Tendance Ouest entre 9h et 16h et remportez vos places pour le Tendance Live à Alençon

Le 01 janvier 2017 à 16:51 Par : Laure

Du lundi 2 au vendredi 6 janvier 2017, écoutez Ma Normandie entre 9h et 13h et Tout l'or du monde entre 13h et 16h et gagnez vos places pour le Tendance Live du 28 janvier 2017 au parc Anova d'Alençon; Gagnez aussi votre bracelet connecté