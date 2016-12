Météo en Normandie : circulation difficile pour le réveillon 2017

Le réveillon approche à grands pas…. Mais prudence sur les routes de Normandie. les conditions de circulation vont rester délicates ces prochaines heures et dans la nuit du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017. Les prévisions.

La nuit du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017 risque d'être très délicate sur les routes de Normandie.

Dans la Manche

Du centre au sud Manche, les brouillards qui ne sont pas levés de la journée resteront présents, parfois givrants.

En soirée, des pluies ou bruines faibles et localisées, pouvant être verglaçantes, aborderont la Manche. Ces petites pluies se produiront par des températures froides et dans un premier temps négatives.

Elles pourront être précédées de brouillards givrants, avec par endroits de faibles chutes de neige.

Un léger redoux interviendra dans l'après-midi de dimanche 1er janvier 2017, mais les sols seront encore froids.

Le service des routes du Conseil Départemental pourra recourir à des opérations de pré-salage sur les secteurs de Saint-Lô, Coutances et Carentan, vers 19 h – 20 h ce samedi 31 décembre 2016.

Cette opération de sécurisation viserait à permettre de meilleures conditions de circulation dans le cadre des trajets prévus pour le Réveillon.

Dans l'Orne

Des brouillards restent très présents, ils seront de nouveau givrants en début de soirée et nuit, avant de laisser place à quelques pluies verglaçantes sur le Sud et l'Est du département avec des températures négatives, dès les premières heures de 2017 et jusqu'en matinée selon les prévisions de Météo France.

Dans le Calvados

Même régime, des brouillards givrants dès la soirée de la plaine de Caen jusqu'à l'Est du département, avec ici aussi, un risque de pluies verglaçantes ensuite.

La plus grande prudence sera donc de rigueur en rejoignant les lieux des réveillons, mais surtout pour les retours.

