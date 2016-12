Orne: un vendredi complètement givré [Photos]

Les températures sont restées toute cette journée, vendredi 30 décembre 2016, sous la barre du zéro degrés à Alençon (Orne). Dans tous les parcs, les arbres se sont parés de givre.

Les températures étaient froides au petit matin, vendredi30 décembre 2016 dans l'Orne. Le service des routes du département a relevé de -4° à Domfront à -9° à Sées, en passant par -6° à La Ferté Macé, Argentan, et Mortagne au Perche, et -8° à Alençon, L'Aigle et Gacé. Toute la journée, les températures sont restées inférieures à zéro.

Le brouillard est rapidement devenu givrant et s'est déposé sur les branches des arbres, donnant, par exemple dans les parcs de la ville d'Alençon, un spectacle hivernal très inhabituel.

