À Caen, elle propose une médecine naturelle

Anne-Marie Proffit a ouvert à Caen (Calvados), un cabinet de conseils en santé basés sur la pensée de Sainte Hildegarde de Bingen. Cette allemande du XIIe siècle a en effet accompli d'important travaux au service de la santé du corps, de l'âme et de l'esprit.

Anne-Marie Proffit ne craint pas la concurrence à Caen (Calvados). Cette infirmière de formation a en effet ouvert dans la ville un cabinet de "conseil en santé selon Hildegarde de Bingen".

Une thérapie naturelle

Basée essentiellement sur l'alimentation et sur d'autres éléments naturels comme les pierres, la méthode d'Hildegarde de Bingen a de quoi surprendre mais d'après Anne-Marie Proffit, elle est efficace. "J'ai moi-même été guérie grâce à cette méthode, c'est pourquoi je me suis formée afin de proposer et faire connaître les enseignements d'Hildegarde". Entretiens diététiques, préparations "hildegardiennes", accompagnement psychosomatique, ateliers cuisine... La conseillère hildegardienne propose un panel d'activités liées à la pensée et à l'enseignement de la religieuse.

Qui était Hildegarde de Bingen?

Sainte catholique et abbesse allemande, Hildegarde de Bingen était aussi médecin, son double don de voyance et de guérisseuse en fait l'un des plus renommés de son temps. Sa médecine combine des éléments savants de grands auteurs, et des ressources locales de médecine populaire. Auteur de trois ouvrages, elle préconise notamment les soins par une certaine alimentation. Elle a été reconnue "Docteur de l'Église" le 7 octobre 2012, devenant ainsi la quatrième femme à obtenir cette distinction.

Mais faut-il être nécessairement catholique pour adhérer à la science "hidegardienne"? Anne-Marie Proffit ne le pense pas et travaille "dans le respect des croyances de chacun".

Anne-Marie Proffit-Bellery, 06 62 54 11 02, annemarieproffit@gmail.com, www.annemarieproffit.fr