À Rouen, de nouveaux terrains disponibles pour faire paître gratuitement moutons, chèvres ou ânes

La Métropole de Rouen (Seine-Maritime) met à disposition 36 nouveaux terrains pour de l'éco-pâturage. Particuliers et professionnels ont jusqu'au 5 février 2017 pour déposer leur candidature.

L'éco-pâturage gagne du terrain dans la Métropole de Rouen (Seine-Maritime). 36 nouveaux espaces verts vont bientôt pouvoir accueillir moutons, chèvres et autres troupeaux. Audrey Bargé, coordinatrice en charge du projet à la Métropole Rouen Normandie, présente ce mode d'entretien plus respectueux de la nature.

Quels sont les avantages de l'éco-pâturage ?

Du point de vue de la pollution, cette méthode permet d'éviter l'intervention d'engins mécaniques. Elle permet également de supprimer les nuisances sonores pour les voisins des terrains. Surtout, elle est intéressante d'un point de vue écologique. Les animaux ne vont pas manger partout pareil, il n'y a pas d'entretien uniforme. Cela va donc produire une mosaïque composée de différents micro-milieux et donc enrichir le terrain.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces nouveaux terrains ?

Nous avons mis en ligne sur notre site un catalogue des différents terrains. Il n'y a pas de restriction, les candidatures sont ouvertes aussi bien aux exploitants agricoles qu'aux associations possédant des animaux ou aux particuliers.

Nous étudions ensuite les dossiers selon un système de points : le nombre d'animaux, l'éloignement entre le terrain et le domicile du propriétaire - qui doivent assurer la surveillance des bêtes et du terrain - et du type d'animaux en fonction des terrains (sur les coteaux calcaires, les animaux plus petits sont préférables par exemple). Des points supplémentaires reviennent à ceux qui travaillent en bio ou sur des filières courtes.

Quel écho rencontre cette initiative sur la Métropole de Rouen ?

Nous avons de très bons retours des candidats sélectionnés lors du premier appel à projet lancé en 2016. L'initiative plait, c'est un échange de bons procédés. Nous mettons gratuitement un terrain à disposition contre le service d'entretien. Les propriétaires d'animaux ont pour seules obligations la surveillance de leurs bêtes et l'entretien des clôtures. Un troisième appel a projet pourrait avoir lieu fin 2017 en fonction des demandes et des terrains disponibles.

A LIRE AUSSI.

Biodiversité près de Rouen : de l'éco-pâturage pour faire réapparaître la faune et la flore

Habitat partagé : une première en Normandie d'ici 2018

La périlleuse transhumance des rennes en Laponie suédoise