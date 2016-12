Google a dévoilé les 10 chansons les plus recherchées sur son moteur de recherche durant l'année 2016. Découvrez le classement.

Le mois de décembre est propice au bilan et classement en tous genres. Il est temps de connaître maintenant les chansons qui ont fait le plus le buzz sur internet. Voici les 10 chansons les plus googlisées cette année:

1) Formation de BEYONCE

2) Purple Rain de PRINCE

3) Black Beatles de RAE SREMMURD

4) Panda de DESIIGNER

5) One dance de DRAKE

6) Cake by the ocean de DNCE

7) Hello d'ADELE

8) Lost boy de RUTH B

9) The Sound of silence de DISTURBED

10) I took a pill in Ibiza de MIKE POSNER