La start-up normande Aptiko part à la conquête des USA

Du jeudi 5 au dimanche 8 janvier 2017, les Rouennais de la start-up Aptiko participeront au CES, la grand-messe de l'innovation mondiale à Las Vegas. Rencontre avec ces entrepreneurs qui conçoivent les tablettes de demain.

La start-up rouennaise Aptiko, qui a quitté le nid de l'incubateur Seine Innopolis (Rouen, Seine-Maritime) il y a huit mois, prend déjà son envol vers les États-Unis. Du jeudi 5 au dimanche 8 décembre 2017, elle participera au CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas, The place to be de l'innovation mondiale.

Plus de journalistes qu'aux JO

"Il y aura plus de 300 journalistes, c'est plus qu'aux Jeux olympiques !", rappelle Jérôme Lemoine, le directeur commercial de la start-up. Les places y sont donc chères et Aptiko a dû passer une sélection drastique pour figurer parmi les 257 Français qui ont décroché leur ticket pour Vegas.

Ces quatre jours seront donc l'occasion d'un beau coup de pub pour les Normands mais surtout un moment clé pour démarcher de nouveaux investisseurs. "Cela va permettre de se faire connaitre sur le marché américain mais aussi de grands groupes français. Paradoxalement, on a 1 000 fois plus de chance de les rencontrer sur le French village du CES de Las Vegas qu'ici, à une heure de Paris."

Un logiciel pour monsieur et madame tout le monde

À quelques jours du départ, les développeurs règlent les derniers détails d'Aptiko. Tout doit être parfait pour convaincre le CES que leur solution, "c'est la vitrine de demain". Ce slogan, Rachid Amar le martèle depuis la création de son logiciel.

Car si les tablettes sont aujourd'hui partout, il explique que leur utilisation est loin d'être optimale. Son but est donc "de permettre à monsieur et madame tout le monde de créer un contenu adapté à ses besoins. Le rêve serait que dans quelques années, on nous présente comme le Wordpress de la tablette". Une sorte de boîte à outils numérique pour les nuls.

La tablette de demain

À partir d'outils très simples, chaque client peut personnaliser ses présentations. Du cinéma à la boutique de vêtements en passant par l'hôtellerie, les applications sont infinies. Surtout, tout se commande par Internet. "On peut donc aussi bien gérer une tablette à Hong-Kong, Taïwan ou au carrefour de Mont-Saint-Aignan", vante Rachid Amar.

La première version d'Aptiko à peine terminée en septembre, les développeurs se sont lancés dans la V2, notamment pour que les graphistes puissent aussi y trouver leur compte. Et Rachid Amar rêve déjà de la tablette du futur où l'on pourrait changer de page d'un geste de la main, sans toucher l'écran, ou essayer des habits virtuellement. "Nous travaillons avec l'INSA Rouen sur la reconnaissance gestuelle et faciale", confie le directeur de la start-up.

De quoi faire rêver les investisseurs américains, mais aussi normands. Car à son retour de Las Vegas, l'équipe doit boucler une levée de fonds. Mais ses membres l'assurent : s'ils rêvent de se lancer à l'international, ils ont a coeur de garder leur encrage normand.

