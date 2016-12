Normandie : après une course-poursuite, quatre policiers blessés en plein centre-ville de Rouen

Climat de tension, jeudi 29 décembre 2016 à Rouen (Seine-Maritime). Un véhicule en fuite a créé plusieurs accidents dans le centre-ville de Rouen avant d'être percuté et immobilisé par la police. Aucune victime ne serait à déplorer.

L'attroupement de policiers, de pompiers et de militaires aux abords du Théâtre des Arts de Rouen (Seine-Maritime) a rappelé de biens mauvais souvenirs à certains. Jeudi 29 décembre 2016, aux environs de 16h, une course-poursuite entre un véhicule volé et la police a dégénéré, créant trois accidents. Aux dernières nouvelles, il n'y aurait pas de victime à signaler.

Dans sa fuite, le véhicule de type BMW X5 a percuté une première voiture rue Newton, sur les hauts de Rouen. Après une poursuite, les fuyards ont percuté deux autres véhicules (un particulier et une voiture de police) sur les bords de Seine, au croisement entre le Quai du Havre et la rue Saint-Éloi. Là encore, les dégâts ne semblent que matériels.

Un banal contrôle routier

C'est quelques mètres plus loin que la poursuite s'est achevée, rue Jeanne-d'Arc, aux abords du Théâtre des Arts. Les policiers sont parvenus à taper le véhicule et ainsi l'immobiliser. La position des deux voitures et les airbags sortis laissent penser à un choc frontal.

Selon une source policière sur place, quatre individus circulant à bord de ce véhicule volé auraient fui un banal contrôle routier. Les quatre individus seraient blessés. Côté force de l'ordre, quatre policiers seraient également blessés "sans que le pronostic vital soit engagé", selon cette même source

Les policiers se sont tout de suite attachés à recueillir tous les éléments sur place, interdisant aux badauds de prendre des photos.

A LIRE AUSSI.

Près de Rouen : ivre, il provoque un accident et prend la fuite, avant de s'en prendre aux policiers

À Rouen, il conduit une voiture volée sous l'emprise de la drogue