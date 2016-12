Le succès de The Weeknd

The Weeknd a sorti son album Starboy le 25 novembre 2016. Il vient de franchir le milliard d'écoutes en streaming...

La plate-forme musicale Spotify a annoncé que l'album Starboy du canadien The Weeknd a franchi le milliard d'écoutes. Un immense succès pour le chanteur qui a sorti son album il y a seulement 1 mois.

Un bonheur ne vient jamais seul, il est aussi numéro 1 des ventes aux Etats-Unis avec "Starboy" le single du même nom que son album! C'est un titre qu'il a réalisé en featuring avec les Daft Punk, qui détiennent enfin leur premier n°1 des ventes dans ce pays. Pour The Weeknd, c'est son 3ème, après "Can’t Feel My Face" et "The Hills".