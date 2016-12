Cyril Lacombe,"l'autre juge d'instruction de l'affaire d'Outreau", nommé procureur dans la Manche

À 48 ans, le nouveau procureur de la république de Coutances (Manche), Cyril Lacombe a déjà une longue expérience en matière de magistrature. Sur son CV, un poste de juge d'instruction dans le Pas-de-Calais au début des années 2000. Sur son bureau dès la première année : le dossier Outreau, vaste affaire d'abus sexuelle qui deviendra par la suite, l'un des plus gros scandales judiciaires de l'Histoire.

À l'été 2002, le jeune juge d'instruction hérite du "dossier Outreau" à la suite du juge Burgaud (en charge de l'instruction à l'ouverture du dossier en 2001). En septembre, il clôt l'instruction et en mars 2003, il signe l'ordonnance de mise en accusation des 17 mis en examens dans ce dossier. Entendu par la commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'affaire en 2006, il n'a en revanche jamais été mis en cause par le conseil national de la Magistrature.

Nommé substitut du Procureur d'Aix en Provence en 2005, il a ensuite enchaîné les postes dans l'administration judiciaire avant de partir en janvier 2013 pour les Pays-Bas en tant que Procureur adjoint au sein d'Eurojust, l'agence européenne chargée de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres.

@iaprosecutors #Eurojust's Cyril Lacombe on the needs for fruitfull collab in dealing with peoples smuggling cases pic.twitter.com/UvriTHu5kX