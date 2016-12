Théâtre à Mondeville : le réel s'invite à La Renaissance

Pour la seconde année, le théâtre de La Renaissance de Mondeville (Calvados) propose un temps fort "A partir du réel," du 4 au 30 janvier 2017. De nombreux spectacles sont au programme.

Du 4 au 30 janvier 2017, le théâtre de La Renaissance de Mondeville (Calvados) propose un temps fort intitulé "À partir du réel #2". C'est la deuxième fois qu'a lieu ce rendez-vous culturel.

Nouveauté cette année, l'événement s'étend à l'agglomération caennaise. En plus des spectacles proposés à La Renaissance, d'autres rendez-vous seront proposés à la médiathèque le Phénix de Colombelles, à l'espace Jean Vilar d'Ifs, au Panta Théâtre de Caen et à la médiathèque quai des mondes à Mondeville.

Une rencontre après chaque spectacle

"Créations, spectacles et rencontres puisent leurs thèmes dans les faits, l'actualité… Du plus intime au général", explique Katell Bidon, directrice du théâtre La renaissance. Au programme cette année, 9 créations ancrées dans le réel. Les migrations, les banlieues, le monde du travail et de l'enfance seront les thèmes abordés parmi les représentations. Expositions, projections, café BD et même… une lecture chez l'habitant: la programmation du festival se veut éclectique.

À noter qu'après chaque spectacle, une rencontre aura lieu entre le public et intervenant (metteur en scène, auteur, témoin extérieur…)

Pratique. Programme complet sur www.larenaissance-mondeville.fr Réservations conseillées au 02 31 35 65 94. Tarifs : de 7 à 13 €.

A LIRE AUSSI.

Rendez-vous de l'habitat à Cagny : tout savoir de la maison, la décoration et le jardin

Vite! Un spectacle pour les fêtes

Salon du Cheval: plus de sports, de cavaliers et de chevaux

Incubateurs en Normandie : quand les start-up construisent le monde de demain

En Normandie, le festival Les Boréales fête ses 25 ans