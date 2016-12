À Mondeville, Gérard est la mémoire du Plateau

Gérard Prokop vient d'écrire un livre sur Le Plateau, cette ancienne cité ouvrière de la Société métallurgique de Normandie qui était basée à Mondeville (Calvados). Un recueil de témoignages qui permet de comprendre la vie d'autrefois qui s'articulait essentiellement autour du travail.

À Mondeville (Calvados), Gérard Prokop est la mémoire du Plateau, cette ancienne cité ouvrière qui a été créée au début du XXe siècle par la Société métallurgique de Normandie (SMN) pour loger ses employés. Il vient d'écrire avec Véronique Piantino "Mémoires du plateau", ce recueil de témoignages des personnes qui ont vécu dans cette cité.

"Cet ouvrage est consacré à la vie des hommes et des femmes de cette époque dans la cité Jardin, cette cité ouvrière, à l'ombre de la SMN, entre les années 1920 et 1970", explique celui qui est né sur le Plateau.

Donner la parole à tout le monde

Créateur de l'association "Vivre ensemble au Plateau" dont le but est de conserver le patrimoine lié à l'ex-SMN, Gérard Prokop se dit "animé d'un devoir de mémoire de raconter cette époque. Le but ce n'est pas de dire que c'était mieux avant, c'est de dire que la vie se passait de telle manière."

Pour lui, "c'est les gens qui priment et pas l'histoire". D'où la volonté de donner la parole à tous, en allant de l'ouvrier à l'ingénieur. L'élaboration de ce livre lui a pris près de trois ans. Au total, 26 personnes ont été interrogées sur la vie d'autrefois. "C'est une vie qui était marquée par le travail, la solidarité, et l'émigration. À l'époque, 34 nationalités étaient présentes sur le Plateau", témoigne celui qui est d'origine tchèque. À son heure la plus forte, la cité comptait entre 3000 et 4000 personnes. Mais à l'heure où l'individualisme prime, il regrette une époque où "tout le monde vivait ensemble."

Pour l'heure, le livre a été édité à 600 exemplaires aux éditions les Cahiers du temps et rencontre un franc succès. Une réédition est à l'étude.



Le livre est disponible dans tous les commerces du Plateau, dans les maisons de la presse de Giberville, Colombelles et Mondeville. A Caen au brouillon de culture et à la maison de la presse, rue de Besnières.

