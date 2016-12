À Elbeuf, les habitants tournent un clip pour une campagne de voeux 2.0 [Vidéo]

Finies les cartes officielles plus ou moins kitschs. Pour ses voeux 2017, la mairie d'Elbeuf (Seine-Maritime) joue la carte de l'originalité en tournant un clip avec ses habitants.

Résolution 2017 pour la ville d'Elbeuf (Seine-Maritime) : mettre en avant les liens qui existent entre ses habitants. Finie l'image d'une ville triste, les Elbeuviens jouent collectif et le montrent dans une vidéo originale.

Les différents acteurs et associations de la ville se mettent en scène dans ce clip qui sera ensuite converti en carte de voeux interactive. Chacun peut télécharger la vidéo et la personnaliser pour l'envoyer à son tour. L'idée sera aussi déclinée en version calendrier avec une petite séquence à découvrir chaque mois. Tout un kit qu'il est possible de télécharger ici.

Meilleures voeux de France

Et si Elbeuf met le paquet sur ses voeux, c'est notamment parce que la ville participe depuis deux ans au concours des meilleurs voeux des territoires. Après avoir terminé sur la deuxième marche du podium à leur premier essai, les Elbeuviens ont décroché le titre l'an passé. Avec cette nouvelle vidéo, ils espèrent le conserver.

Pour les soutenir, il est possible de voter ici à partir du 1er janvier.

