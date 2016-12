À Argentan, la Protection Civile transporte les fêtards de la Saint Sylvestre

Comme depuis douze ans, à Argentan (Orne) et dans ses environs, les "Saint-Bernard" de la Protection Civile emmènent et ramènent gratuitement les fêtards de leur réveillon de la Saint Sylvestre, dans la nuit du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017.

"Entre boire et conduire, il faut choisir" prévient le slogan de la Sécurité Routière. Mais il n'est souvent pas facile de concilier les deux quand on habite en milieu rural, un soir de Saint-Sylvestre.

C'est en partant de ce constat que depuis douze ans, les bénévoles de la Protection Civile d'Argentan (Orne) se mobilisent pour emmener et ramener gratuitement les fêtards du réveillon du Nouvel an, à Argentan et dans un rayon de 30 kilomètres autour.

Une quarantaine de bénévoles mobilisés toute la nuit

480 fêtards avaient ainsi été transportés l'an dernier. Quarante "Saint Bernard" de la Protection Civile seront mobilisés ce samedi 31 décembre 2016 à partir de 20h et jusqu'au dimanche 1er janvier 2017 au matin à 8h. Douze véhicules, dont une majorité de minibus, leur serviront de carrosses.

Bruno Pitrou, président de la Protection Civile d'Argentan:

Transport SANS réservation préalable, sur simple appel entre samedi 31 décembre 2016 à 20h et dimanche 1er janvier 2017 à 8h, au: 02 33 67 06 30 ou au 06 15 26 51 54

