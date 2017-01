L'Agenda en Normandie : vendredi 6 janvier

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Ce dimanche, l'association Brécey Rando organise sa première randonnée de l'année. Rendez-vous à partir de 14h, place de l'hôtel de Ville à Brécey. Vous partez pour un parcours d'environ 7-8 km. Pour plus d'infos contactez Alain au 06 47 55 40 48.

Pensez à emmener vos enfants à l'étang Mayya, route de Vire, à Torigni sur Vire. Profitez des parcours au dessus de l'eau, au pied du château. Avec pont Népalais, poutre d'équilibre, échelle de cordes, pont en V, tyroliennes géantes. Et pour les amateurs de sensations fortes il y a du fun ball, une descente de 120m dans une bulle géante !

CALVADOS

Venez participer à une grande sortie VTT proposée par le club Côte de Nacre Cyclo ce dimanche à partir de 8h30. Vous vous élancez sur un circuit d'environ 30 kms et découvrez le territoire Terres de Nacre à vélo, le casque est obligatoire. Rendez-vous place des Maronniers à Luc-sur-Mer.

Le dernier vendredi du mois, le DOC de Saint Germain d'Ectot vous invite à venir partager un moment convivial autour des jeux. Il y en aura pour tous les goûts : jeux coopératifs, d'adresse, de logique. N'hésitez pas à apporter les vôtres. Nouveauté : dès 19h30, chacun apporte un plat à partager salé ou sucré, et après, place aux jeux.

ORNE

Cet hiver emmenez vos enfants au centre aquatique Cap'Orne à l'Aigle. Sur place ce sont 4 espaces nautiques pour tous les âges, dont un bassin extérieur chauffé. Retrouvez des bassins sportifs et ludiques avec l'un des plus grands toboggans d'Europe, jacuzzi, hammam, sauna et salle de musculation. Plus d'infos sur paysdelaigle.com

Rendez-vous toute l'année à Aunays les bois pour profiter du club Ouest Karting avec 6 karts Funkid pour les 7-10 ans et 18 karts RT8 270cc dès 11 ans. Stages de pilotage d'une demi-journée pendant les vacances et on peut aussi y fêter son anniversaire.