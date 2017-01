Dans le Calvados, elle répare les cheveux des femmes victimes de cancer

Sabrina Moisson habite à Fontenay-le-Marmion (Calvados). Ce lundi 2 janvier 2017, elle se lance dans une nouvelle aventure professionnelle peu connue : elle propose des perruques et turbans aux femmes malades, en se déplaçant chez elles.

Ce lundi 2 janvier 2017 marque le début d'une nouvelle vie pour Sabrina Moisson. Cette habitante de Fontenay-le-Marmion (Calvados) propose désormais des perruques et turbans aux femmes ayant perdu leurs cheveux de façon temporaire ou irréversible en se déplaçant au domicile de ses clientes.

Cette activité existe déjà dans des salons de coiffure, mais selon la jeune femme: "pour une femme, ce n'est pas évident de se déplacer, de faire démarche d'aller dans un salon. Une femme sans cheveux n'a pas confiance en elle, elle perd sa féminité. En allant chez elle, le but c'est de la mettre à l'aise."

La première dans le Calvados

Diplômée d'un CAP Coiffure, c'est une de ses très bonnes amies qui lui a soufflé l'idée. "C'est quelqu'un qui m'est cher et qui est malade. Elle m'a parlé de ses cheveux, c'est venu naturellement dans la discussion." Ce service est une première dans le Calvados. Elle est conventionnée par la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie), ce qui lui permet "d'être reconnue et d'obtenir une légitimité auprès des clientes et des professionnels de santé."

Pour l'instant, son activité se destine "aux femmes n'ayant plus de cheveux, qui ont subi un choc émotionnel où qui ont subi un traitement de chimiothérapie." Sabrina propose des perruques et des turbans. Son champ d'action s'étend à une trentaine de kilomètres autour de l'agglomération de Caen. Pour une perruque, il faut compter au minimum 125 € et 49 € pour un turban. "Mais en étant conventionnée avec la CPAM, cela permet aux clientes d'être remboursée à hauteur de 125 €." Soit l'équivalent du prix minimum pour une perruque.



Pour l'instant, elle dispose de huit modèles, "mais je peux en commander des nouveaux qui arrivent en moins de 24h", explique-t-elle. Grâce à son activité, elle espère "apporter un sourire, et aider ces femmes à affronter cette terrible épreuve."

Pratique. Capil' Design, www.capildesign.fr Uniquement sur rendez-vous. Tél. 06 75 45 46 40. Mail : sabrina.moisson@sfr.fr

A LIRE AUSSI.

Quitter Mossoul, la tragédie des déplacés "pris entre deux feux"

Rama Burshtein, "l'ultra" du cinéma israélien

Bulletin de paie, infractions routières, divorce, tabac : tout ce qui change en France le 1er janvier 2017

Kish, petite île d'Iran, joue la décontractée

Calvados : un centre contre le cancer reçoit une subvention pour mener une étude unique au monde