Marché de Noël à Caen: bilan satisfaisant pour les commerçants

À Caen (Calvados), ce mercredi 28 décembre 2016 marque la fin du marché de Noël de la place Saint-Sauveur. Après un mois de travail, les commerçants sont dans l'ensemble plutôt satisfaits.

"On a eu une activité plus importante que prévu, note Guillaume un des commerçants de la place. Notamment à l'approche de Noël, la semaine dernière, c'était la folie, cela n'a pas arrêté! Personnellement, j'ai plus vendu que l'année dernière"

Une météo très clémente

Le temps très ensoleillé aura également été un allié très précieux. "La météo clémente nous a beaucoup aidés, reconnaît Nicole, qui vendait des santons. Cela fait deux ans de suite que nous avons un hiver trop doux, cela fait sortir les gens de chez eux, même si ce n'est pas cela qui arrête les Normands!"

Enfin, les mesures de sécurité renforcées, notamment au lendemain de l'attentat de Berlin n'auront visiblement pas vraiment douché l'enthousiasme des visiteurs."On en a parlé entre nous, mais il ne fallait pas tomber dans la psychose," explique Virginie qui tenait un stand de bijoux artisanaux. Les patrouilles de police avaient notamment été renforcées.

Les 50 chalets seront démontés vendredi 30 décembre.

