Jacqueline Sauvage: son avocate "terrassée par la joie et l'émotion"

Une des avocates de Jacqueline Sauvage, Me Nathalie Tomasini, s'est dite "terrassée par la joie et l'émotion" après la grâce totale accordée mercredi par François Hollande à sa cliente, condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari violent.

"C'est le résultat d'un an de travail acharné, on a porté ce dossier à bout de bras", a ajouté Me Tomasini, alors que le président de la République a accordé à Mme Sauvage une "remise gracieuse du reliquat de sa peine d'emprisonnement", qui "met fin immédiatement à sa détention".

A LIRE AUSSI.

Grippe aviaire dans la Manche : 210 communes sont placées en "Risque élevé"

Jacqueline Sauvage renonce à se pourvoir en cassation

Affaire Jacqueline Sauvage: cinq Femen tentent de s'attacher aux grilles du palais de justice de Paris

L'Homme commence enfin à prendre au sérieux le massacre des éléphants

Le plus vieil oiseau marin a encore pondu, à 66 ans