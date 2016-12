Premier contact, une temporalité magique

Découvrez la critique du film "Premier contact"" de Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker.

Aujourd'hui je vous parle du film « Premier contact » de Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker.

Après le percutant et saisissant Sicario, Denis Villeneuve est de retour avec Premier contact, un film de science-fiction. Ce que j'ai aimé tout d'abord, c'est l'approche de l'arrivée extra-terrestre. Dans la plupart des films, c'est la guerre et cela tourne vite à l'extermination des humains ou plus souvent du camp d'en face.

Ici, une certaine approche pacifique est privilégiée. Mais avant de tenter toute diplomatie, il faut évidemment se comprendre. Comment cela se passe quand vous n'avez pas le même corps ? Comment traduire et se faire comprendre ?

C'est l'un des aspects primordiaux du film et il est très bien abordé. Je me rends bien compte que ce n'est pas tant expliqué que cela toutes ces concordances qu'ils arrivent à trouver et interpréter. Mais j'ai trouvé cela fluide et assez fascinant pour tout vous dire. Les scènes de rencontres entre humains et extra-terrestres sont magnifiques, les effets de pesanteur apportent un beau rendu à l'ensemble.

L'autre aspect très marquant du film concerne le temps. Il faudra bien se concentrer pour tout saisir, à la manière d'un Interstellar, mais si vous avez été attentif, vous serez alors troublé par ce que Denis Villeneuve nous dévoile. J'ai adoré cet aspect là et c'est en plus une théorie souvent débattue.

Quand la science touche à l'art, cela donne ce genre de résultat. Un film maîtrisé de bout en bout, avec des approches très personnelles et intéressantes. Je ne peux pas vous dire si le film colle bien au livre, ne l'ayant pas lu, mais en tout cas j'ai réellement apprécié l'approche visuelle.

Il y a quelques petits points négatifs qui m'ont quand même fait tiquer. Cela concerne essentiellement l'aspect militaire de l'histoire. Forrest Whitaker incarne un haut-gradé de l'armée, en charge de trouver des personnes compétentes pour tenter d'établir le dialogue avec les extra-terrestres. C'est une mission pleine d'ouverture d'esprit mais pourtant cet homme est une caricature du militaire. Il exige des résultats en si peu de temps que c'en est risible. C'est dommage car tout ce qu'il y a à côté est tellement travaillé que j'ai trouvé ça franchement grossier.

La musique est aussi un peu spéciale , quelquefois bien trouvée, quelquefois très insistante et irritante.

Premier contact est un film poétique, aérien et qui fait réfléchir. La science-fiction peut faire peur mais elle permet de se questionner sur beaucoup de sujets. Ici le temps est la trame principale. C'est un film que je vous conseille chaudement, avec une Amy Adams habitée, à voir en ce moment au cinéma.