Replay: Le Mix du nouvel an samedi 31 décembre

Le 01 janvier 2017 à 10:00 Par : Wilfried

Dans la nuit du samedi 31 décembre 2016 et du dimanche 1er janvier 2017, entre minuit et 4h les Dj's Normands étaient aux platines sur Tendance Ouest. Retrouvez le replay du Mix du nouvel an avec Julien Créance, Fred Kantis, Julien Stackler et Ekim.

Le mix de Julien Créance ce samedi 31 décembre 2016 entre minuit et 1h sur Tendance Ouest. Fred Kantis était aux platines entre 1h et 2h du matin. Julien Stackler a mis l'ambiance de 2h à 3h du matin. Puis Ekim s'est occupé de conclure la soirée jusqu'à 4h. Bonne année avec Tendance Ouest !

Ecoutez tous les jours notre webradio Tendance Club