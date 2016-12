Ibrahim Maalouf a sorti un beau coffret CD regroupant 10 ans de scène en octobre 2016. Il est maintenant disque d'or!

Le trompettiste Ibrahim Maalouf a fêté cette année ses 10 ans de scène. A cette occasion, il a sorti le 7 octobre 2016 un coffret regroupant ses plus beaux live intitulé tout simplement "10 ans de live!".

Un peu plus de 2 mois plus tard, en ce mois de décembre 2016, il décroche un disque d'or pour ce coffret! Cela correspond à plus de 50 000 ventes/téléchargements/écoute streaming. Bravo!