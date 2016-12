Nouvel An : le spectacle du 31 décembre sur les Champs-Élysées de Paris en direct sur BFMTV

Le spectacle de projections lumineuses sur l'Arc de Triomphe prévu cette année à Paris le samedi 31 décembre 2016 sera retransmis en simultané sur BFMTV dès 23h30.

L' événement du 31 décembre 2016 à Paris et retransmis en direct sur BFMTV sera également relayé et largement commenté sur le site web, l'application et les réseaux sociaux de la chaîne.

Des images de Paix et un feu d'artifice

Au programme du spectacle de son et lumière, une animation visuelle à base de jeux d'optique projetée sur l'Arc de Triomphe, des images de paix mais aussi un clin d'oeil à la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024, avec l'évocation graphique des villes qui ont accueilli les JO depuis 2000.

Le show sera ponctué par un feu d'artifice au-dessus de l'Arc de Triomphe.

500.000 personnes sont attendues sur la plus belle avenue du monde pour fêter le passage à 2017. Le spectacle s'achèvera à 0h03.

