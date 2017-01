L'Agenda en Normandie : jeudi 5 janvier

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Pensez au Méga CGR de Cherbourg pour fêter l'anniversaire de vos enfants. Ils profitent d'une journée pleine de surprises. L'offre comprend une place de cinéma, 2 jetons pour les jeux, un sachet de bonbons, un gâteau et une boisson ainsi qu'une visite de la cabine de projection et... un cadeau surprise. Comptez 10,70 euros par enfant.

Découvrez Funbox à Cherbourg-en-Cotentin. Un parc récréatif couvert, climatisé et sécurisé pour les enfants. Il offre une aire de jeux de 800m² pour courir, grimper, sauter... s'amuser toute l'année pour les 0-12 ans. C'est ouvert les mercredi, week-end et jours fériés de 10h à 19h rue de Sauxmarais à Cherbourg. Plus d'infos sur fun-box.fr

CALVADOS

Elle a préparé un repas d'adieu, il lui reste en travers de la gorge. Il a rencontré quelqu'un, elle ne le supporte pas. Ils ont un enfant, elle fait exploser leur couple. Ce soir rendez-vous au théâtre du Préau à Vire Normandie pour la pièce : Trois ruptures à partir de 20h30.

Dimanche, rendez-vous à la salle du Coisel à Saint-André sur Orne pour le mini-concert à partir de 17h. Retrouvez sur scène : Frédérique Garnier, Pascale Zanlonghi et Yvon Quénéa. Un moment de flute et harpes à ne pas manquer.

ORNE

Rendez-vous toute l'année à la patinoire d'Alençon pour glisser sur 600m² et découvrir le Jardin des glaces : 2h, le samedi matin, ou avec leurs parents, les – de 12 ans profiteront d'un parcours d'initiation spécialement conçus pour eux. Ils peuvent également fêter leur anniversaire avec des animateurs chevronnés.

Piloter un avion, un camion de pompier, une voiture de course, et s’offrir des sensations fortes… C’est possible actuellement à Argentan. La fête foraine Saint-Vincent lance ses premiers tours de roues à partir de vendredi sur le champ de foire pour un peu plus de quinze jours. Des dizaines d'attractions attendent petits et grands jusqu’au dimanche 22 janvier mais aussi des gauffres, croustillons, ou encore le tir à la carabine.