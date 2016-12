Basket: le Rouen Métropole Basket veut confirmer face à Blois

Au Kindarena de Rouen, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) reçoit ce mardi 27 décembre 2016 l'équipe de Blois pour le compte de la 13e journée de Pro B. Avec l'objectif de confirmer après une victoire probante à Boulogne-sur-Mer.

Le championnat de Pro B ne fait pas de trêve pendant les vacances de Noël. Les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) reçoivent donc Blois, ce mardi 27 décembre 2016 à partir de 20h, lors de la 13e journée.

Confirmer à domicile

Enfin vainqueurs lors de la dernière journée sur le parquet de Boulogne (83-79) et enfin libérés de la dernière place du classement, les Rouennais abordent ce dernier match de l'année à domicile avec un peu plus de confiance. D'autant plus que leur adversaire du jour n'est pas dans une situation beaucoup plus reluisante, avec une 13e place au classement (cinq victoires pour sept défaites).

Attention tout de même à cette équipe de Blois, qui reste sur une grosse victoire sur son parquet face à Boulazac (91-64).

