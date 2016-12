CAEN Fêtez la nouvelle année l'esprit léger avec Captain Sam

Captain Sam est une start-up normande qui s'engage à vous reconduire chez vous en toute sécurité après une soirée alcoolisée ou tout simplement fatigante.

Captain Sam vous permet de profiter de votre soirée à Caen et ses alentours et d'être raccompagné ensuite chez vous avec votre propre véhicule! Vous économisez ainsi un trajet en transport payant et revenez chez vous en toute sécurité.

Le chauffeur de Captain Sam est conduit par ses collègues sur le lieu de votre fête, il vous prévient 10 minutes avant son arrivée (vous aurez au préalable réservé le trajet) et ensuite vous lui donnez vos clés de voiture et il vous raccompagne chez vous. Vous pouvez donc être conduits à plusieurs dans la limite de capacité d'accueil de votre véhicule. Les collègues du chauffeur de Captain Sam viendront le récupérer devant votre domicile.

Si vous envisagez de boire de l'alcool ou tout simplement que vous pensez être trop fatigués pour conduire, Captain Sam peut vous raccompagner toute l'année et particulièrement ce 31 décembre. Face à l'affluence prévue pour ce réveillon, il est conseillé de réserver à l'avance. Vous pouvez être raccompagné jusqu'à 35min autour de Caen.

Infos et réservations sur www.captain-sam.fr ou au 06 20 19 14 25

Ecoutez Morgane Renault, créatrice de Captain Sam, nous expliquer comment cela fonctionne: