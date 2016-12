Rétromobile 2017 : des motos historiques pour le 42e salon de Paris [diaporama]

Le prochain salon Rétromobile de Paris, du 8 au 12 février 2017, présente une exposition regroupant quelques-uns des modèles les plus emblématiques de l'histoire de la moto française. Découvrez les photos de deux-roues historiques. [diaporama]

Du tout premier deux-roues motorisé construit en 1871 par Louis Guillaume Perreaux à la Midual Type 1 de 2017, le 42e salon Rétromobile organisé du 8 au 12 février 2017 au Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris présentera des modèles de légende.

Un hommage à l'histoire de la moto

Parmi les modèles d'ores et déjà annoncés figurent une Louis Blériot de 1920, une Peugeot 500 bicylindre de grand prix de 1927, une Jonghi 350 de 1934, une Simca-Sévitame amphibie de 1939, une Koehler-Escoffier 1000 de 1952 et une Taon Derny de 1957.

La participation des clubs de collectionneurs

Un hommage aux motos créées par Alain Chevallier, décédé en 2016, sera également rendu à travers la présence de sa 250 de course de 1981 et de la 1000 Voxan. Tout ceci a été rendu possible grâce à la participation de nombreux clubs de collectionneurs mais également du musée Henri-Malartre à Lyon et du Musée du domaine départemental de Sceaux.

Autos : la Delage 115B 1500 à l'honneur

Côté autos, les vedettes seront les valeureuses Delage 155B 1500, mises à l'honneur 90 ans après avoir dominé les grands prix. En 1927, le Français Robert Benoist remportait en effet les quatre plus importants grands prix automobiles de l'année (France, Espagne, Italie et Grande-Bretagne) à bord de cette machine mythique ; la marque française est alors sacrée championne du monde des constructeurs (aucun titre pilote n'est alors attribué).

Les six exemplaires construits devraient être tous exceptionnellement réunis, pour la toute première fois, à l'occasion de Rétromobile.

42e salon Rétromobile, du 8 au 12 février 2017, Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, site Web : retromobile.com

