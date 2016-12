Le 26 décembre 1999, la tempête Lothar ravageait le Calvados

Le 26 décembre 1999, la tempête Lothar traversa la France et l'Allemagne en passant par le Calvados. Certaines communes comme Saint-Sylvain (Calvados) furent durement touchées.

Le 26 décembre 1999, Lothar ravageait le Calvados ainsi que le nord de la France jusqu'à l'Allemagne. On ne parle pas ici d'un terrible chef Viking mais bien de la tempête qui s'abattit sur la France le lendemain de Noël, 17 ans auparavant, parmi les départements touchés, le Calvados figure en bonne place, notamment sur les communes de Saint-Sylvain et Saint-Pierre-sur-Dives (sinistré à 80 %).

Des rafales à 180 kilomètres/heures

Si le terme "ouragan" est impropre à ce phénomène, Lothar fut défini comme "une dépression explosive", les rafales de vents enregistrées en moyenne à 115 km/heures ont atteint 150 km/h avec des pics à 180 km/h à Saint-Sylvain (Calvados). Des rafales équivalentes à un ouragan de catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson.

Le record de pic de ce phénomène fut établi en Allemagne sur le mont Hohentwiel au nord du Lac de Constance (272km/h).

Hubert Londes, habitant de Saint-Sylvain (Calvados) se rappelle encore de cette nuit du 26 décembre 1999, lorsque sa femme et lui furent réveillés à 05h30 du matin par le vent.

Des dégâts colossaux

Les assureurs et les autorités ont dénombré 110 victimes en totalité dont 53 en France. Les pertes économiques furent estimées à près de 6 milliards d'euros. De plus, la France fut touchée le lendemain par la tempête "Martin". Ces deux phénomènes ont causé l'abattement 115 à 140 millions de mètres cubes de bois. Soit l'équivalent d'un convoi ferroviaire ininterrompu entre Oslo et Gibraltar.

