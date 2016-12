Normandie: après Noël, le rush de la revente des cadeaux a débuté

Comme chaque année, de plus en plus de personnes revendent leurs cadeaux de Noël. En ce lundi 26 décembre 2016, il y avait plus de monde que d'habitude au Cash Converters d'Hérouville Saint-Clair (Calvados). Reportage.

De plus en plus de gens revendent les cadeaux qu'ils ont reçus et ce, dès le lendemain de Noël. La preuve sur Internet ou encore dans de nombreuses enseignes. Au Cash Converters d'Hérouville Saint-Clair (Calvados), ce lundi 26 décembre 2016 marque le début d'un mois de travail plus intense que d'habitude.

"On rachète plus de produits que d'habitude, notamment dans le secteur de la téléphonie et des jeux vidéo", explique Anthony Racine, responsable du magasin. Mais le phénomène ne s'arrête pas au lendemain de Noël et dure jusqu'à la fin du mois de janvier. "En moyenne, on rachète 2 000 produits de plus que lors d'un mois traditionnel."

Le magasin rachète en espèces, mais il est également possible d'obtenir des bons d'achats. Seule condition: "que le produit soit en bon état et qu'il fonctionne."

"De plus en plus de doublons"

Les raisons qui poussent les Caennais à revendre leurs cadeaux sont multiples. "Il y a de plus en plus de doublons, ou bien des gens qui viennent vendre leur ancien téléphone ou leur ancienne console de jeux vidéo. Et aussi des produits qui ne plaisent pas.", ajoute Anthony Racine.

Dans le magasin, Guillaume est venu avec son papa "pour échanger un jeu vidéo offert par sa tante, qu'il avait déjà". Ayant trouvé son bonheur parmi les 10 000 produits que compte la boutique, il est reparti avec le sourire.

