Normandie : au matin de Noël, un corps retrouvé sans vie le long d'une voie ferrée

Le corps d'un homme a été trouvé au bord d'une voie ferrée à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) dimanche 25 décembre 2016.

Le matin de Noël ne réserve pas que des bonnes surprises. Dimanche 25 décembre 2016, peu avant 9h, le conducteur d'un train repère un corps au bord des voies. Les équipes de police secours et les pompiers interviennent rapidement sur les lieux, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).

Un homme de 53 ans

Sur place, ils découvrent effectivement le corps sans vie d'un homme de 53 ans. Selon les premières constatations, l'homme était déjà mort depuis plusieurs heures. En raison d'une plaie au niveau du crâne, son décès serait probablement lié à un choc avec un train. Une enquête a été ouverte pour retrouver le train en question et son conducteur, dans le but d'en savoir plus sur les circonstances de l'incident.