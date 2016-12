Noël : plus de 150.000 annonces de cadeaux déjà en ligne sur eBay.fr

A 12h, le dimanche 25 décembre 2016, quelques heures seulement après Noël, un nombre important de Français avait déjà mis en vente les cadeaux de Noël qu'ils ne souhaitaient pas conserver, d'après un communiqué dévoilé par la plateforme de commerce en ligne eBay.fr.

Le site devrait recenser plusieurs centaines de milliers de cadeaux supplémentaires ces prochaines heures. Selon ses prévisions, eBay s'attend à environ 500.000 nouvelles annonces entre le 25 décembre et le 26 décembre 2016.

Produits high-tech et accessoires de luxe

"Cette année encore, les cadeaux les plus revendus sur eBay.fr sont le plus souvent de très beaux objets, à l'instar de produits et accessoires high-tech ou de luxe, sans oublier les best-sellers de Noel que sont les livres, les jeux vidéo ou encore les parfums parfois reçus en double", constate Leyla Guilany-Lyard, porte-parole d'eBay en France.

39% des français

Selon un sondage eBay/TNS Sofres, 39% des Français estiment avoir reçu un cadeau indésirable en 2015, contre 22% en 2011.

