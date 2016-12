MHD revient avec la 7ème partie d'Afro-trap

MHD est l'une des grosses révélations de cette année 2016. Après la sortie de son premier album en avril 2016, il sort une nouvelle vidéo: AFRO TRAP Part.7 (La Puissance).

MHD a sorti son premier album éponyme en avril 2016 . Il avait à ce moment là eu un succès fulgurant suite à la sortie de plusieurs courtes vidéos musicales sur internet depuis la fin de l'année 2015. Ses vidéos avaient fait découvrir un nouveau genre musical aux Français: l'afro-trap.

Son album MHD est double disque de platine depuis septembre 2016 (plus de 200 000 ventes) soit en 5 mois à peine. Après plusieurs singles plus "grand-public" qui sont passés en radio, comme sur Tendance Ouest, il a sorti juste avant Noël 2016 une nouvelle vidéo: AFRO TRAP Part.7 (La Puissance) qui a été vue par plus de 2,5 millions de personnes en seulement 2 jours.

Le succès n'a rien changé à la musique mais par contre cela se ressent tout de suite sur la vidéo. Avant, on avait une impression artisanale avec une petite caméra. Ici, l'image est soignée et esthétique. Le noir et blanc laisse transparaître quelques touches de couleur et MHD devient "cartoonisé" sur quelques paroles. C'est à voir maintenant: