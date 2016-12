Dakar : Pela Renet, pilote de Normandie, veut aller au bout

Le triple champion du monde de motocross et d'enduro, Pierre-Alexandre Renet, alias "Pela", s'envole de la Manche lundi 26 décembre 2016, direction l'Amérique Latine. Le 2 janvier 2017, il prendra le départ du Dakar, le rallye le plus difficile du monde.

Alors que certains se remettent doucement d'une overdose d'huîtres et de bûche de Noël, lundi 26 décembre 2016, Pierre-Alexandre Renet, alias Pela, s'envole pour Asunción, la capitale du Paraguay. Le Cherbourgeois, triple champion du monde de motocross et d'enduro, y prendra le départ de son deuxième Dakar, le 2 janvier 2017.

Pourquoi pas le top 10 ?

"Je suis bien plus prêt que l'an dernier", assure le pilote d'Husqvarna, qui pour sa première expérience avait chuté sur la quatrième étape. "Je n'y pense plus, je sais que cela fait partie des risques. Depuis il y a eu le championnat du monde, plusieurs rallyes...". L'objectif est clair : franchir la ligne d'arrivée, et pourquoi pas terminer dans le top 10.

900 km par jour

Avant cela, il faudra avaler des milliers de kilomètres, sur un rallye réputé comme le plus difficile du monde. La journée la plus compliquée sera sans aucun doute le mardi 11 janvier, avec 977 km à parcourir dont près de 500 km chronométrés. Le tout sous une chaleur étouffante ou un froid intense.

"Pela" a d'ores et déjà tiré un trait sur sa soirée du nouvel an. "En général, le soir du réveillon on est couchés avant minuit. L'année 2017, je la fêterai après le Dakar!".

