Hockey sur glace : les Dragons de Rouen perdent contre le Gamyo d'Epinal

Nouvelle défaite pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 23 décembre 2016, sur leur glace de l'Ile Lacroix, face au Gamyo d'Epinal (Vosges), pour le compte de la 27e journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

Il n'y aura pas eu de cadeau de Noël, vendredi 23 décembre 2016, pour les supporters des Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Leur équipe s'incline 4-3 face au Gamyo d'Epinal (Vosges) sur l'Ile Lacroix, lors de la 27e journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Mauvaise entame de match

Le match commence mal pour les Rouennais qui encaissent un premier but après seulement 1'13 de jeu par Robin Soudek, pour le 1-0.

L'avance est doublée huit minutes plus tard grâce à Danick Bouchard en supériorité numérique. Le premier tiers, avec plus d'intensité côté spinalien, se termine sur ce score de 2-0.

Danick Bouchard parvient à inscrire un doublé au bout de six minutes de jeu dans le deuxième tiers : 3-0. Une avance de trois buts qui va durer huit minutes avant que Loïc Lampérier ne parvienne à réduire la marque à 3-1 pour le dernier but de ce deuxième tiers.

Encore les Spinaliens...

Si les Rouennais se découvrent un peu pour revenir au score dans ce troisième tiers, ce sont finalement les Spinaliens en contre qui parviennent à reprendre trois buts d'avance par Alexandre Mulle après une sortie lointaine de Dany Sabourin : 4-1.

Fin de match à suspense

Les trois dernières minutes du match seront stressantes avec une nouvelle réduction du score en supériorité numérique pour les Dragons grâce à Jordann Perret, 4-2. Une avance qui se réduit une fois de plus avec un troisième but inscrit par François-Pierre Guenette dans la dernière minute de jeu, alors que Dany Sabourin est sorti, pour évoluer a six contre cinq : 4-3.

Malgré ce retour en fin de match, plus rien ne sera marqué et ce sont les Vosgiens qui repartent avec les trois points de la victoire.

Cette défaite ne fait pas les affaires de Fabrice Lhenry au classement. En effet, les Jaunes et Noirs descendent à la 5e place.

Chez les Boxers de Bordeaux

Pas le temps de tergiverser sur cette défaite pour les Normands qui se déplacent chez les Boxers de Bordeaux mardi 27 décembre 2016, pour la 28e journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Commentaires de Patrick Coulombe : "C'est très décevant. Après le mach contre Amiens, on avait fait une belle entame de match alors que ce soir, ça a été le contraire. On était en retard sur le jeu. Eux étaient très près. On s'est réveillé mais à la fin, c'était trop tard. On a des belles opportunités pour prendre de l'avance au classement et on ne les saisit pas à chaque fois. Depuis le début de l'année, on a du mal à domicile. C'est dommage pour les supporters qui nous suivent et qui viennent aussi lors des déplacements, ça serait bien de leur faire des petits cadeaux à domicile également."

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le leader

Hockey-sur-glace: les Ducs d'Angers s'imposent chez les Dragons de Rouen

Hockey sur glace: Les Dragons de Rouen en demi-finale de la Coupe de France

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de France

Hockey : le premier derby Rouen - Amiens pour les Dragons