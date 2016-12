Supercoupe d'Italie: l'AC Milan bat la Juventus aux tirs au but

L'AC Milan a remporté la Supercoupe d'Italie en battant la Juventus Turin à l'issue des tirs au but (1-1 ap., 4 tirs au buts à 3) vendredi à Doha, au Qatar.

Giorgio Chiellini avait ouvert la marque pour la Juve à la 18e avant que Giacomo Bonaventura n'égalise à la 38e (1-1 à l'issue du temps réglementaire). Lors de la séance de tirs au but, Mario Mandzukic et Paulo Dybala ont manqué leur penalty pour la Juventus, et Mario Pasalic a inscrit la frappe victorieuse pour l'AC Milan.

