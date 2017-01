Boxe. Maxime Beaussire rêve de titre européen en 2017

Actuel numéro 4 européen des super-welters, le boxeur caennais (Calvados) Maxime Beaussire s'attaque à une année 2017 chargée, avec un gros rendez-vous à la clé, à condition de ne pas se manquer en avril.

À 25 ans, Maxime Beaussire, licencié au Ring Malherbe de Caen (Calvados), prépare une nouvelle saison professionnelle, lui qui reste sur 23 combats sans défaite. Attendu le 15 avril 2017 au Zénith de Caen face à Islam Teffahi, il devra impérativement s'imposer s'il veut prétendre à un duel pour un titre européen en fin d'année.

Qu'avez-vous fait pendant les fêtes ?

"On a révisé les gammes techniques avec mon promoteur. Et puis la musculation spécifique. Et puis j'ai commencé la grosse préparation depuis le 1er janvier. Ce combat d'avril va se préparer de façon un peu différente parce que je vais avoir un combat de préparation au casino de Trouville, le 25 février. Un combat à ne pas négliger car tout peu se passer."

Comment voyez-vous votre adversaire du 15 avril prochain ?

"Islam Teffahi est un Tunisien qui vie en Belgique et il met en jeu sa ceinture WBC francophone. C'est une ceinture qui est très reconnue au niveau mondial, une ceinture de classement. Elle reste mineure par rapport à un championnat d'Europe ou du monde, mais je dois en passer par là pour voir plus haut. Islam Teffahi est un gaucher, relativement technique et qui travaille plutôt en défense. On va aller dans les cordes !"

Après ce combat quel est l'objectif ?

"Il faut absolument que je m'impose le 15 avril. Je ne pense pas trop à la défaite. Je m'entraîne pour gagner. Car derrière, mon souhait est de disputer un combat en fin d'année pour un titre européen. Sans une victoire face à Islam Teffahi, ce ne sera pas possible. Il faut que je continue de grimper dans le classement européen, jusqu'à remporter ce titre européen qui arrivera donc en fin d'année j'espère ou début 2018."

A LIRE AUSSI.

Boxe : Maxime Beaussire remettra le couvert au Zénith de Caen en avril

Boxe: Maxime Beaussire s'impose à Deauville

Muscler son mental, option encore taboue dans le foot