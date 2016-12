Plan vigipirate en Normandie : "Nos militaires ne sont pas effrayants"

Le 23 décembre 2016 à 15:05 Par : Maxence Gorréguès

Ils sont une centaine de militaires à surveiller les lieux publics, répartis sur le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime, avec une attention particulière dans les centres commerciaux et autres marchés de Noël, dans la dernière ligne droite vers le réveillon de Noël, ces vendredi 23 et samedi 24 décembre 2016.