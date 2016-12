"Et Dieu... créa la femme": quand Bardot bousculaient les tabous

Le 23 décembre 2016 à 11:11

Et Roger Vadim... créa BB ! Il y a 60 ans, en décembre 1956, Brigitte Bardot, 22 ans, devient en un seul film un sex-symbol, incarnation de la révolution des moeurs qui s'annonce: dans "Et Dieu... créa la femme", elle est Juliette, ingénue et provocante à la fois.