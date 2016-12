A Rouen, ils se servent dans les rayons mais omettent le passage à la caisse

Mercredi 21 décembre 2016, deux individus ont été interpellés après avoir tenté de voler des tablettes numériques au magasin Fnac de Rouen (Seine-Maritime).

Il est un peu plus de 15h, mercredi 21 décembre 2016, lorsque les agents de sécurité de la Fnac de Rouen (Seine-Maritime) interceptent deux jeunes hommes. Tous deux ont été repérés dans les rayons alors qu'ils déchiraient des emballages et dissimulaient sous leurs vestes deux tablettes numériques, d'une valeur totale de 630 €.

Des voleurs de 21 et 26 ans

La sécurité a attendu qu'ils aient passé les caisses pour confirmer la tentative de vol et les retenir. La police est rapidement arrivée sur place pour interpeller et placer en garde à vue les deux individus, tous deux habitant à Rouen et respectivement âgés de 26 et de 21 ans.

