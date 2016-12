Football: Quevilly Rouen Métropole termine l'année sur le podium!

Lors de la 17e journée de National, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) s'impose sur la pelouse de Dunkerque 2-1 mercredi 21 décembre 2016.

La 17e et dernière journée du championnat de National de l'année 2016 aura été incroyable pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui ont remporté la victoire sur le terrain de Dunkerque sur le score de 2-1, mercredi 21 décembre 2016.

Le match commence d'ailleurs de la meilleure des manières pour les Normands qui ouvrent le score après seulement six minutes de jeu après. Sur un coup-franc, Anthony Roggie dépose sur la tête de William Sery le premier ballon de but du match 1-0.

Les Rouges et Jaunes garderont cette avance jusqu'aux arrêts de jeu de la première mi-temps avant que Tcokounté ajuste Delaunay de la tête pour l'égalisation 1-1.

Encore décisif en fin de match

La deuxième mi-temps est à l'avantage des joueurs de Manu Da Costa et, encore une fois, c'est en toute fin de match, dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps que l'équipe va inscrire le second but, synonyme de victoire. Il est signé Bekechi qui prend le temps d'ajuster proprement le gardien adverse alors que celui-ci vient de rentrer en jeu - depuis cinq minutes - 2-1.

Cette victoire est un beau cadeau de Noël pour QRM et une superbe opération pour les joueurs de l'agglomération rouennaise qui remontent à la deuxième place du classement, à trois points du leader Concarneau et à égalité de points avec Boulogne, troisième.

Place maintenant au repos bien mérité. Quevilly reprendra l'entrainement lundi 2 janvier et disputeront leur 32e de finale de la Coupe de France face à Drancy samedi 7 janvier à 18h.

