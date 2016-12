Jenifer sera à l'affiche du film "Faut pas lui Dire" en 2017

Jenifer Yaël Dadouche Bartoli, dite Jenifer, est sortie de la Star Academy il y a 16 ans. Loin d'elle cette époque, elle passe maintenant du chant au cinéma.

Chanteuse accomplie depuis déjà des années, Jenifer se tourne désormais vers le 7ème art. Tourner des films elle adore ça, et se lance vers de nouveaux horizons. Même si une tournée est toujours sur les rails en début 2017, la belle se lance aujourd'hui un nouveau défi.



Après avoir fait une apparition dans "Les Francis" en 2014 , elle a cette année décroché un premier rôle dans le film "Faut pas lui Dire". Le tournage vient de s'achever mais la date de sortie n'est pas encore connue. La jeune femme a d’ores et déjà un nouveau projet de long-métrage de planifié. La jeune actrice va devoir assumer tous ses projets en 2017 et son année s'annonce chargée.



