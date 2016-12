Madonna est "Odieuse et capricieuse", un "enfer" selon Christophe Dechavanne

Lundi soir, Madonna était l'invité du Grand Journal sur Canal +. La voir sur le plateau a dû rappeler de mauvais souvenirs à Christophe Dechavanne, souvenirs qu'il a partagé sur son compte Twitter, et sur le plateau de C à Vous, sur France 5.

Antoine De Caunes a reçu lundi dernier sur son plateau la star américaine Madonna. Un honneur qui, comme il le dit, a nécessité un grand travail en amont pour son équipe. L'émission s'est visiblement très bien passée, du moins face caméra. Pour ce qui est des coulisses, on ne sait pas, mais Christophe Dechavanne pense peut-être savoir comment ça s'est passé. Lui-même garde un mauvais souvenir de la venue de la star sur son plateau de "Coucou, C'est Nous", le 27 février 1993, et le balance sur twitter et sur la plateau d'Anne Sophie Lapix dans C à Vous sur France 5. Il se souvient qu'elle lui avait fait vivre "un enfer" !



Dans les années 90, Christophe Dechavanne était l'animateur phare de TF1, à la tête de l'émission culte "Coucou, c'est nous !", co-animé par son camarade Patrice Carmouze.



"Madonna nous a fait chier"



En 1993, une émission entière fut consacrée à Madonna pour la promotion de son film "Body". La star s'était montrée exécrable et hautaine sur et en dehors du plateau se souviennent les deux compères Dechavannes et Carmouze. Les deux animateurs ont sorti cette phrase sur le plateau de C à Vous, sur France 5 : "Madonna nous a fait chier, elle a été atroce".



"On lui avait fait une loge spéciale, rien que pour elle, qui nous a couté une fortune, avec des meubles de 1930..., dans laquelle elle est restée 15 secondes. J'avais pas le droit de rentrer dedans j'étais ravi. Quand il a fallu que j'aille la saluer avant le prime, elle ne m'a même pas regardé", révèle-t-il. "On est arrivés sur le plateau derrière un rideau, qui devait s'ouvrir. Il était bloqué, et au bout de 20 secondes elle m'a dit : 'on y va maintenant sinon je me casse'. Elle me l'a répété au bout de deux minutes et je lui ai dit de partir. Heureusement le rideau s'est ouvert, mais au final on a fait une émission atroce".



Christophe Dechavanne balance sur Madonna...





Bonsoiiiiir ! Il y a qqs années j'ai produit,présenté un "spécial Madonna" en prime sur TF1. Ce fut un enfer . Si,si ???? un enfer j'vous dis. — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) 2 mars 2015









Je vous dirai .@Pcarmouze sait ce qu'elle fut comme invitée. Odieuse et capricieuse .Au début on était heureux ???? puis on a fait semblant ????. — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) 2 mars 2015