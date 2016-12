Le rappeur 2Pac intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2017

Le Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland aura bientôt un nouveau rappeur: le mythique 2pac.

Tupac Shakur est un porte-étendard du rap US version "West Coast". Malgré (ou à cause de?) son assassinat en 1996, il fait partie de la légende du rap dans le monde entier, toujours adulé et inspirant fortement encore les artistes d'aujourd'hui. A l'instar de Kurt Cobain de Nirvana, des rumeurs font surface régulièrement en niant sa mort. Mais cette fois, 2Pac fait l'actualité avec une excellent nouvelle qui est vérifiable et certifiée: il va rejoindre le Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland! Ce panthéon américain pour musiciens n'avait en son sein que 5 rappeurs jusqu'à présent, Tupak sera donc le 6ème en avril 2017.

Lors de cette cérémonie, Journey, Yes, Pearl Jam, Joan Baez et Electric Light Orchestra feront aussi leur entrée.